А на что вы готовы ради любимой команды? Фанаты голландского клуба в 5 утра пришли поддержать игроков на тренировке

Правительство Нидерландов ввело карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

По всей стране запретили занятия спортом с 17:00 до 05:00.

При данных условиях деятельность любительских футбольных клубов очень затруднилась. Голландская команда «Квик Бойс» начала проводить тренировки в 5 часов утра.

Сегодня, 2-го декабря в 101-летнее день рождение клуба игроки пришли на раннюю тренировочную сессию, где их ждал сюрприз. На стадионе футболистов ждала толпа болельщиков, которая в 05:00 пришла поддержать команду и устроила настоящее фаер-шоу.

