Агент Реброва опроверг информацию о контактах с московским ЦСКА

Шандор Варга, агент главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, прокомментировал информацию о том, что его клиент мог возглавить московский ЦСКА.

Но могу сказать, что я 25 лет являюсь агентом Сергея Реброва, оформил с ним порядка 9 – 10 контрактов, но контактов или переговоров с представителями московского ЦСКА у нас не было.

Сейчас у Сергея действующий контракт с «Ференцварошем», в Будапеште его очень ценят и уважают. Команда может стать чемпионом третий раз кряду, такого не было в истории местного футбола 117 лет.

Принял бы Ребров предложение россиян на фоне плохих отношений двух стран? Конечно, лучше об этом спросить у него самого. Но обидно, что сейчас такие вопросы рассматриваются под этим углом, ведь у меня тоже много друзей в Москве и России. Хотелось бы, чтобы спорт объединял. Политики все всегда хотят испортить, а спортсмены объединяют страны.