Отбор на ЧМ-2022. Кендзера забил за сборную Польши, Монзуль отработала на матче сборной Англии
Албанские болельщики забросали бутылками игроков сборной Польши
UEFA начал расследование
Фото: Marca
Польша обыграла Албанию (1:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
Единственный мяч забил форвард Кароль Свидерски. Он отличился на 77-й минуте.
Во время празднования игроков сборной Польши забросали бутылками болельщики албанцев. Из-за этого, арбитр матча Клеман Тюрпен остановил встречу на 20 минут.
The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021
Позже матч был доигран, а Польша удержала победу. UEFA уже начал расследование из-за поведения фанатов, сообщает RMC Sport.
Албании могут засчитать техническое поражение (0:3) и запретить болельщикам посещение матчей на некоторое время.