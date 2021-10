Албанские болельщики забросали бутылками игроков сборной Польши

Фото: Marca

Польша обыграла Албанию (1:0) в матче отбора на ЧМ-2022.

Единственный мяч забил форвард Кароль Свидерски. Он отличился на 77-й минуте.

Во время празднования игроков сборной Польши забросали бутылками болельщики албанцев. Из-за этого, арбитр матча Клеман Тюрпен остановил встречу на 20 минут.

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O