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Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов

Испанский полузащитник сумел огорчить «Порту»


Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 15:58
Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов
Тьяго Алькантара / Фото - manutd.ca
Гол хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в ворота «Порту» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) стал лучшим по итогам недели к клубном турнире Европы. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Напомним, 30-летний испанец открыл счет в этом поединке, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.



Помимо Алькантары, на звание автора лучше гола этого тура претендовали Педру Гонсалвеш из «Спортинга», Сильван Хефти из «Янг Бойз» и звездный нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Все голы второго игрового дня Лиги чемпионов.

Владимир Кириченко
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Тьяго Алькантара Ливерпуль Порту

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