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Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов
Испанский полузащитник сумел огорчить «Порту»
25 ноября 15:58
Тьяго Алькантара / Фото - manutd.caГол хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в ворота «Порту» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) стал лучшим по итогам недели к клубном турнире Европы. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Напомним, 30-летний испанец открыл счет в этом поединке, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.
Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021
Помимо Алькантары, на звание автора лучше гола этого тура претендовали Педру Гонсалвеш из «Спортинга», Сильван Хефти из «Янг Бойз» и звездный нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
Все голы второго игрового дня Лиги чемпионов.
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