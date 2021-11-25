Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов

Испанский полузащитник сумел огорчить «Порту»







Тьяго Алькантара / Фото - manutd.ca

Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

Гол хавбека «Ливерпуля»в ворота «Порту» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) стал лучшим по итогам недели к клубном турнире Европы. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.Напомним, 30-летний испанец открыл счет в этом поединке, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.Помимо Алькантары, на звание автора лучше гола этого тура претендовалииз «Спортинга»,из «Янг Бойз» и звездный нападающий «Баварии»