Анчелотти: «Планируем дать Лунину сыграть некоторые минуты»

Тренер «Реала» отметил украинского голкипера

Фото: Real Madrid

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил Managing Madrid вратаря Андрея Лунина и анонсировал его скорое появление на поле.

«Вратарская позиция уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему некоторые минуты. Не знаю, когда именно. Но он заслуживает играть, и он скоро сыграет».

Лунин еще не играл в этом сезоне. В предсезонных матчах он был основным вратарем в «Реале».

25 сентября «Реал» сыграет против «Вильярреала».