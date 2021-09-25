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Анчелотти: «Планируем дать Лунину сыграть некоторые минуты»
Тренер «Реала» отметил украинского голкипера
07:30
Фото: Real Madrid
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил Managing Madrid вратаря Андрея Лунина и анонсировал его скорое появление на поле.
«Вратарская позиция уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему некоторые минуты.
Не знаю, когда именно. Но он заслуживает играть, и он скоро сыграет».
Лунин еще не играл в этом сезоне. В предсезонных матчах он был основным вратарем в «Реале».
25 сентября «Реал» сыграет против «Вильярреала».
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