Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании»

Экс-форвард высказался о способностях звезды ПСЖ

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Бывший нападающий ПСЖ Николя Анелька высказался о способностях звездного французского нападающего Килиана Мбаппе. Его слова приводит Get French Football News.

«В плане скорости он феноменален, нет никого лучше него. Если ПСЖ хочет обладать лучшим составом, Килиана надо сохранить любой ценой. Но, мне кажется, Мбаппе все решил: он хочет перемен, и это можно понять.

Он мечтает о «Золотом мяче», а как его получить, выступая в шестой лиге Европы, судя по коэффициентам UEFA? Если бы Килиан играл в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы приз».

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что намерен подписать Мбаппе в следующем году.