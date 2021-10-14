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Анри: «Не уверен, что «Арсенал» движется в правильном направлении»
Экс-форвард команды раскритиковал «канониров»
14 октября 19:58
Тьерри Анри / Фото: Twitter
Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал нынешнюю игру команды. Слова экс-нападающего приводит Daily Mail.
«Я не уверен, в правильном ли направлении движется «Арсенал». Я смотрел матч с «Брайтоном» (0:0). Я видел, как мы обыграли «Норвич», «Бернли», «Тоттенхэм» дома – ну это потому, что мы всегда обыгрываем «Тоттенхэм» дома.
Я был счастлив, когда мы обыграли «Тоттенхэм», поскольку у нас была хорошая серия, но я ждал игры на выезде с командой, которая держит мяч. Вместо этого «Арсенал» страдал.
Раньше, когда «Арсенал» проигрывал, мне всегда говорили, что у нас нет плана «Б», что мы слишком много пасуем просто ради пасов. Говорили даже после того, как я ушел из команды.
Но в матче с «Брайтоном» я не видел этого. Я видел, как этим занимается «Брайтон».
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 11-ю строчку.