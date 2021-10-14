Анри: «Не уверен, что «Арсенал» движется в правильном направлении»

Тьерри Анри / Фото: Twitter

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал нынешнюю игру команды. Слова экс-нападающего приводит Daily Mail.

Я был счастлив, когда мы обыграли «Тоттенхэм», поскольку у нас была хорошая серия, но я ждал игры на выезде с командой, которая держит мяч. Вместо этого «Арсенал» страдал.

Раньше, когда «Арсенал» проигрывал, мне всегда говорили, что у нас нет плана «Б», что мы слишком много пасуем просто ради пасов. Говорили даже после того, как я ушел из команды.

Но в матче с «Брайтоном» я не видел этого. Я видел, как этим занимается «Брайтон».