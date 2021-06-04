Аргентина и Чили разошлись миром после голов Месси и Санчеса

Команды сыграли матч в отборе на ЧМ-2022

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В 5-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборные Аргентины и Чили разошлись миром.

Команды забили свои мячи в первом тайме: сначала Лионель Месси открыл счет с пенальти и вывел вперед Аргентину, а затем Алексис Санчес восстановил паритет на табло.

Во втором тайме голов не было.

После этой ничьи Аргентина набрала 11 очков, занимая второе место в отборе, Чили имеет 5 очков после 5 матчей и находится на 7-м месте.

Отбор на ЧМ-2022, 5-й тур

Аргентина – Чили 1:1

Голы: Месси, 24, пен – Санчес, 36

Аргентина: Мартинес, Фойт (Молина, 81), Ромеро, Мартинес (Мартинес, 46), Тальяфико, де Пауль, Паредес (Паласиос, 81), Ди Мария (Альварес, 62), Окампос (Корреа, 46), Месси, Мартинес.

Чили: Браво, Мена, Марипан, Исла, Медель, Пульгар, Гальдамес (Пинарес, 65), Санчес, Арангис (Аларкон, 86), Варгас (Паласиос, 81), Менесес.

Предупреждения: Гальдамес (2), Мартинес (43), Ромеро (52), Арангис (68).