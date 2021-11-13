Аргентина одолела Уругвай и приблизилась к выходу на чемпионат мира
В 13-м туре отбора на чемпионат мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде минимально переиграла Уругвай.
Уже в самом дебюте матча счет удалось открыть Ди Марие. После данного события гости продолжили контролировать мяч.
Хозяева, правда, нанесли сразу 19 ударов. Однако опередить соперника по попаданиям в свор сумели лишь на одно – 4 против 3.
Ближе к концовке на замену вышел Месси. Правда, в этой игре суждено было забить только одному игроку ПСЖ.
Аргентина с отрывом в 8 очков – вторая в отборе, имея матч в запасе. Команде достаточно победить и сыграть вничью, чтобы стать недосягаемой для Чили, Колумбии и Уругвая.
Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка. 13 тур
Уругвай – Аргентина 0:1
Гол: Ди Мария, 7
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес, Бентанкур (Арамбарри, 76), Торрейра, Нандес (Горриаран, 81), Весино (Альварес Мартинес, 64), Родригес (Торрес, 46), Суарес.
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Ло Чельсо (Месси, 76), Родригес, де Пауль (Паласиос, 81), Ди Мария (Корреа, 55), Л. Мартинес (Гомес, 55), Дибала (Корреа, 46).Предупреждения: Касерес – Дибала
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