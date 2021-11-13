Аргентина одолела Уругвай и приблизилась к выходу на чемпионат мира

Месси смог выйти на поле, но героем стала другая звезда ПСЖ

Фото - AFA

В 13-м туре отбора на чемпионат мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины на выезде минимально переиграла Уругвай.

Уже в самом дебюте матча счет удалось открыть Ди Марие. После данного события гости продолжили контролировать мяч.

Хозяева, правда, нанесли сразу 19 ударов. Однако опередить соперника по попаданиям в свор сумели лишь на одно – 4 против 3.

Ближе к концовке на замену вышел Месси. Правда, в этой игре суждено было забить только одному игроку ПСЖ.

Аргентина с отрывом в 8 очков – вторая в отборе, имея матч в запасе. Команде достаточно победить и сыграть вничью, чтобы стать недосягаемой для Чили, Колумбии и Уругвая.

Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка. 13 тур

Уругвай – Аргентина 0:1

Гол: Ди Мария, 7

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес, Бентанкур (Арамбарри, 76), Торрейра, Нандес (Горриаран, 81), Весино (Альварес Мартинес, 64), Родригес (Торрес, 46), Суарес.

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Ло Чельсо (Месси, 76), Родригес, де Пауль (Паласиос, 81), Ди Мария (Корреа, 55), Л. Мартинес (Гомес, 55), Дибала (Корреа, 46).

Касерес – Дибала