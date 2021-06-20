Арнаутович выйдет в стартовом составе на матч с Украиной

Форвард пропускал матч с Нидерландами из-за дисквалификации

Марко Арнаутович / Фото: Twitter

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович выйдет в стартовом составе своей команды на матч с Украиной в 3-м туре Евро-2020, сообщает пресс-служба UEFA.

Об этом сообщил главный тренер сборной Австрии Франко Фода на предматчевой пресс-конференции.

Арнаутович пропускал матч 2-го тура Евро-2020 с Нидерландами (0:2) так как был дисквалифицирован из-за оскорблений игроков сборной Северной Македонии (3:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

Матч с Австрией Украина проведет завтра. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.