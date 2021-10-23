«Арсенал» без проблем переиграл «Астон Виллу»
В матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» одолел «Астон Виллу» в родных стенах.
К концовке 1-го тайма «канониры» забили уже 2 мяча, отличились Парти и Обамеянг.
Во 2-м тайме Смит-Роу довел счет до разгромного. Гол Рэмзи стал лишь утешительным для «Астон Виллы».
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» набрал 14 очков и поднялся на 9-е место.
АПЛ, 9-й тур
«Арсенал» – «Астон Вилла» 3:1
Голы: Парти, 23, Обамеянг, 45, Смит-Роу, 56 – Рэмзи, 82
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Сака, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73), Парти, Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).
«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Туанзебе (Бэйли, 46), Мингз, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Буэндиа (Рэмзи, 68), Таргетт, Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.
Предупреждения: Уоткинс (2), Мингз (27), Макгинн (32), Локонга (45), Таргетт (60), Обамеянг (66), Дуглас Луис (84).
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