«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона

Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Вингер «Шахтера» Манор Соломон может оказаться в «Арсенале», сообщает ONE.
По информации источника, «Арсенал» намерен обратиться к «Шахтеру» с официальным предложением по трансферу Соломона в ближайшие дни.
Лондонский клуб намерен предложить «Шахтеру» за Соломона 20 миллионов евро. Известно, что «горняки» хотят выручить за Соломона не менее 25-ти миллионов евро, в следствии этого переговоры будут продлены.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» еще не делал «Шахтеру» предложения по Соломону.
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