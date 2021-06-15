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«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона

«Канониры» намерены купить вингера «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:05
«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона
Манор Соломон / Фото: Twitter

Вингер «Шахтера» Манор Соломон может оказаться в «Арсенале», сообщает ONE.

По информации источника, «Арсенал» намерен обратиться к «Шахтеру» с официальным предложением по трансферу Соломона в ближайшие дни.

Лондонский клуб намерен предложить «Шахтеру» за Соломона 20 миллионов евро. Известно, что «горняки» хотят выручить за Соломона не менее 25-ти миллионов евро, в следствии этого переговоры будут продлены.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» еще не делал «Шахтеру» предложения по Соломону.

Петр Приходько
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Соломон Шапиро Шахтер Донецк

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