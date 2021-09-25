Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 14
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован

Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»

Игра состоится 26 сентября
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:50
Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»
Фото: Arsenal

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ.

«Безусловно, это самая особенная игра сезона на домашнем поле. Это дерби северного Лондона. Эмоционально такие игры отличаются от других, и мы знаем, как много это значит для наших болельщиков.

Я позабочусь о том, чтобы команда поняла значение игры: история клубов, откуда происходит соперничество и что оно означает для всех болельщиков. В таком матче нужно играть с другим подходом, потому что на карту поставлено немного больше.

Когда на вашем счету несколько побед подряд, то есть определенный уровень уверенности, который действительно положителен перед серьезным матчем.

Мы играем дома, наши люди будут с нами, и они создадут невероятную атмосферу, которой можно наслаждаться и максимально использовать ее».

Матч состоится 26 сентября.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арсенал Лондон Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 сентября 19:40
«Манчестер Сити» рассматривает форварда «Бенфики», как альтернативу Кейну
«Манчестер Сити» рассматривает форварда «Бенфики», как альтернативу Кейну
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 сентября 20:10
На главный актив «Арсенала» претендуют два топ-клуба
На главный актив «Арсенала» претендуют два топ-клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 сентября 12:38
Аспиликуэта: «Мы могли забить «Тоттенхэму» еще больше»
Аспиликуэта: «Мы могли забить «Тоттенхэму» еще больше»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 сентября 11:35
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:40
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:06

Новости: Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
10:49
Коваленко пропустит очередной матч
Коваленко пропустит очередной матч
Серия А (Италия)
10:30
Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»
Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»
Украинская Премьер-лига
10:10
Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»
Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»
Премьер-Лига (Англия)
09:50
Ризнык: «У Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Петракова надо играть надежно»
Ризнык: «У Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Петракова надо играть надежно»
Сборная Украины
09:28
Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022
Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022
Серия А (Италия)
09:10
Левандовски не забил впервые за 19 матчей
Левандовски не забил впервые за 19 матчей
Бундеслига (Германия)
08:49
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Серия А (Италия)
08:27
Кухаревич дебютировал за «Левен» в матче с «Брюгге» Соболя
Кухаревич дебютировал за «Левен» в матче с «Брюгге» Соболя
Украинские легионеры
08:10
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
2
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости