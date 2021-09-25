Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ.

Я позабочусь о том, чтобы команда поняла значение игры: история клубов, откуда происходит соперничество и что оно означает для всех болельщиков. В таком матче нужно играть с другим подходом, потому что на карту поставлено немного больше.

Когда на вашем счету несколько побед подряд, то есть определенный уровень уверенности, который действительно положителен перед серьезным матчем.

Мы играем дома, наши люди будут с нами, и они создадут невероятную атмосферу, которой можно наслаждаться и максимально использовать ее».