«Арсенал» без проблем переиграл «Астон Виллу»
Артета: «Доволен тем, как мы начали матч против «Астон Виллы»
«Арсенал» победил соперника
10:44
Микель Артета / Фото: Twitter
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Астон Виллой» (3:1) в матче 9-го тура АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Доволен тем, как мы начали, нашим темпом и тем, насколько мы доминировали. Мы верили, что сможем справиться с хорошей командой. Мы хотели показать результат.
Наша команда атаковала очень агрессивно и выиграла все единоборства. Мы были изобретательны, представляли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо.
Вот так мы и должны играть. Подобное происходит, когда мы хороши, играем с искренним желанием и имеем четкие представления о том, как атаковать соперника.
Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов – проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. «Вилла» – хорошая команда. Когда она немного владеет мячом на твоей половине, то может доставить проблем».
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» поднялся на 9-е место.
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