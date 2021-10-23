Артета: «Доволен тем, как мы начали матч против «Астон Виллы»

Микель Артета / Фото: Twitter

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Астон Виллой» (3:1) в матче 9-го тура АПЛ. Его слова приводит ВВС.

Наша команда атаковала очень агрессивно и выиграла все единоборства. Мы были изобретательны, представляли угрозу. Я горжусь командой, она сыграла очень хорошо.

Вот так мы и должны играть. Подобное происходит, когда мы хороши, играем с искренним желанием и имеем четкие представления о том, как атаковать соперника.

Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов – проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. «Вилла» – хорошая команда. Когда она немного владеет мячом на твоей половине, то может доставить проблем».