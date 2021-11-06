Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛегендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 4
Сегодня 17
Завтра 21
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (4 события из 6) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Фиорентина 0:0 Окончен 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Черноморец - Рух 0:0 1-й тайм
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 2-й тайм
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 Окончен
19:00 Ювентус - Фиорентина 0:0 Окончен 1-й тайм
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 3:3 Окончен
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 1:2 Окончен
19:30 Черноморец - Рух 0:0 1-й тайм
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован

Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета

Команда украинца минимально одолела соперника
Футбол Украинские легионеры
17:59
Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Специя» в родных стенах переиграла «Торино».

Единственный мяч во встрече был забит на 58-й минуте. После ассиста украинского хавбека Виктора Коваленко Якопо Сала красиво пробил издали и поразил ворота соперника.

Также Коваленко в этом матче отметился желтой карточкой. А на 92-й минуте он был заменен.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Специи» удалось выбраться из зоны вылета, у команды теперь 11 очков и 15-е место.

Серия А, 12-й тур

«Специя» – «Торино» 1:0

Гол: Сала, 58

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Феррер, Сала (Сальседо, 71), Коваленко (Феррер, 92), Маджоре, Джаси, Верде (Манай, 80), Нзола.

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).

Предупреждения: Ринкон (38), Линетти (52), Амьян (65), Санабрия (76), Николау (76), Коваленко (89).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Коваленко Специя Торино

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Коваленко выйдет в стартовом составе «Специи» на матч с «Торино»
Коваленко выйдет в стартовом составе «Специи» на матч с «Торино»
Футбол
15:37
Сразу два авторитетных портала признали Коваленко лучшим полевым игроком «Специи» в матче с «Фиорентиной»
Сразу два авторитетных портала признали Коваленко лучшим полевым игроком «Специи» в матче с «Фиорентиной»
Футбол Украинские легионеры
31 октября 19:29
Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе
Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе
Футбол Серия А (Италия)
31 октября 17:59
Украинская стабильность! Коваленко в очередной раз попал в стартовый состав «Специи»
Украинская стабильность! Коваленко в очередной раз попал в стартовый состав «Специи»
Футбол Украинские легионеры
31 октября 15:43
Авторитетный портал оценил игру Коваленко в матче с «Дженоа»
Авторитетный портал оценил игру Коваленко в матче с «Дженоа»
Футбол Украинские легионеры
27 октября 10:37
«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности
«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности
Футбол Серия А (Италия)
27 октября 08:06

Новости: Футбол

«Челси» неожиданно потерял очки в матче с «Бернли»
«Челси» неожиданно потерял очки в матче с «Бернли»
Премьер-Лига (Англия)
19:40
«Барселона» побеждала «Сельту» 3:0, но умудрилась потерять очки
«Барселона» побеждала «Сельту» 3:0, но умудрилась потерять очки
Примерa (Испания)
19:29
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
19:13
«Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» на «Олимпийском»
«Динамо» сенсационно проиграло «Ворскле» на «Олимпийском»
Украинская Премьер-лига
19:01
Чемпионат Украины. «Динамо» проиграло «Ворскле». Как это было
Чемпионат Украины. «Динамо» проиграло «Ворскле». Как это было
Украинская Премьер-лига
18:53
«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
Бундеслига (Германия)
18:43
Сульшер – после поражения от «Ман Сити»: «Сейчас МЮ далек от уровня топ-команды»
Сульшер – после поражения от «Ман Сити»: «Сейчас МЮ далек от уровня топ-команды»
Премьер-Лига (Англия)
18:20
Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета
Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета
Украинские легионеры
17:59
Вторая худшая серия в истории клуба. МЮ пропускает в 14-м домашнем матче подряд
Вторая худшая серия в истории клуба. МЮ пропускает в 14-м домашнем матче подряд
Премьер-Лига (Англия)
17:40
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости