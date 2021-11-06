Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета

Команда украинца минимально одолела соперника

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Специя» в родных стенах переиграла «Торино».

Единственный мяч во встрече был забит на 58-й минуте. После ассиста украинского хавбека Виктора Коваленко Якопо Сала красиво пробил издали и поразил ворота соперника.

Также Коваленко в этом матче отметился желтой карточкой. А на 92-й минуте он был заменен.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Специи» удалось выбраться из зоны вылета, у команды теперь 11 очков и 15-е место.

Серия А, 12-й тур

«Специя» – «Торино» 1:0

Гол: Сала, 58

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Феррер, Сала (Сальседо, 71), Коваленко (Феррер, 92), Маджоре, Джаси, Верде (Манай, 80), Нзола.

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго (Дзадза, 74), Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Бремер, Айна, Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).

Предупреждения: Ринкон (38), Линетти (52), Амьян (65), Санабрия (76), Николау (76), Коваленко (89).