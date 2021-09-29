«Львов» на выезде одолел «Минай» и сравнялся с конкурентом в турнирной таблице
Ассистент Кобина: «Может быть, после Кобина команду буду готовить я»
Тренер покинул «Минай»
29 сентября 21:59
Николай Цымбал / Фото: Футбол 24
Бывший ассистент Василия Кобина Николай Цымбал рассказал об уходе главного тренера из «Миная».
– Перед тренировкой спортивный директор озвучил информацию от президента по Кобину о том, что он не проводит тренировку, которая должна была состояться. Спортивный директор попросил меня провести, а дальнейшие указания будут от президента. Сказал: «Кобин – точно в отставку».
– К ближайшему матчу вы будете готовить команду?
– Уже завтра будет точная информация. Может быть такой вариант вполне, может, кто-то приедет. Данный момент в компетенции спортивного директора, президента
Отметим, «Минай» является одним из аутсайдеров УПЛ.
Комментарии 0