«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч

Яркого футбола ожидать не стоит

Многострадальный «Манчестер Юнайтед» пожалует в Бирмингем, где встретиться с «Астон Виллой» Стивена Джеррарда.

МЮ Ральфа Рангника – большое разочарование. С немецким специалистом у руля «Юнайтед» ни то, что не добавил, но, напротив, стал играть еще более уныло и не помогает даже экзотическая тактическая схема 4-2-2-2. «Красные дьяволы» испытывают большие проблемы со всеми мало-мальски организованными командами, хотя нет, скорее, испытывает проблемы вообще со всеми командами в Лиге: отскочили от «мертвого» «Норвича» и едва не уступил «Ньюкаслу». Криштиану Роналду не тащит, Бруно присел на лавку, а прессинг не работает должным образом и только в обороне более-менее надежная игра.

А что «Астон Вилла»? У «вилланов» наладились дела после прихода в команду Джеррарда. Да и состав у них, что надо! Уверен, что бирмингемцы способны «покусать» «Манчестер Юнайтед».

Но ввиду того, как МЮ часто «отскакивает», вырывая положительный результат только благодаря индивидуальному классу игроков, не решусь ставить на «Астон Виллу». Большую душевную боль можно испытать после матча, в котором «Юнайтед» реализует свой единственный момент, в то время как их соперники не воспользуются уймой голевых возможностей.

Поэтому предлагаю заиграть тотал меньше 2,5. Как я уже писал выше, у МЮ довольно надежен в защите. Да и «Астон Вилла» не пропускает «пачками». Недавно они провели очный матч в Кубке Англии и в той встрече был забит всего один мяч.

В общем, если обойдется без курьезов, то ставка должна уверенно проходить.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой