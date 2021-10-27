«Аталанта» добыла волевую победу над «Сампдорией» в 100-м матче Малиновского

Украинец результативными действиями не отметился

Фото: пресс-служба Аталанты

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Сампдория» принимала» Аталанту».

Уже на 10-й минуте хозяева вышли вперед, отличился Капуто.

Но буквально через 10 минут счет уже был в пользу гостей, «Аталанта» быстро перевернула ход встречи, отличился Сапата, а также случился автогол в пользу бергамасков.

Последний гвоздь вбил Иличич уже в компенсированное время ко 2-му тайму.

Отметим, что Руслан Малиновский провел на поле 78 минут, но результативными действиями не отметился. Это был 100-й матч для Малиновского в составе «Аталанты».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» поднялась на 4-е место.

Серия А, 10-й тур

«Сампдория» – «Аталанта» 1:3

Голы: Капуто, 10 – Аскильдсен, 17, автогол, Сапата, 21, Иличич, 90+5

«Сампдория»: Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли (Чьерво, 66), Мурру (Шабо, 57), Адриен Силва (Торрегросса, 85), Торсбю, Аскильдсен (Экдаль, 85), Кандрева, Габбьядини (Куальярелла, 66), Капуто.

«Аталанта»: Муссо, Мэле, де Рон, Паломино (Скальвини, 46), Ловато, Дзаппакоста (Пеццелла, 79), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 79), Пашалич (Иличич, 59), Копмейнерс, Сапата (Пикколи, 87).

Предупреждения: Паломино (14), Торсбю (26), Аскильдсен (29), Колли (36), Иличич (65).