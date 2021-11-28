Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Окончен
16:00 Лестер - Уотфорд 4:2 Окончен
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Окончен
16:00 Лорьян - Ренн 0:2 Окончен
16:00 Монако - Страсбур 1:1 Окончен
18:00 Монпелье - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Труа 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер 1:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло 1:3 Окончен
16:00 Специя - Болонья 0:1 Окончен
19:00 Рома - Торино 1:0 Окончен
21:45 Наполи - Лацио 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Окончен
19:30 Кадис - Атлетико 1:4 Окончен
22:00 Реал - Севилья 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород 1:1 Окончен
15:30 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер 0:1 Окончен
17:00 Рух - Металлист-1925 2:0 Окончен
19:30 Колос - Верес 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован

«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме

«Матрасники» продолжают погоню за «Реалом»
Футбол Примерa (Испания)
28 ноября 21:29
«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
Фото: Twitter Атлетико

В 15-м туре Примеры «Атлетико» в гостях обыграл «Кадис».

В первом тайме «матрасники» владели преимуществом, но вот с созиданием были небольшие проблемы. Так что голов пришлось ждать до второй 45-минутки.

После перерыва счет в матче открыл Лемар. На 70-й минуте Гризманн увеличил преимущество до 2:0. На 73-й минуте на поле появились Кунья и Корреа, которые и соорудили третье взятие ворот в матче. Под занавес встречи хозяевам удалось забить гол престижа – отметился Лосано. Но последнее слово все же было за мадридцами – теперь уже Кунья получил мяч на острие и вонзил его в сетку.

«Атлетико» до матча «Севильи» вернуло себе вторую строчку турнирной таблицы Примеры.

Примера. 15-й тур

«Кадис» – «Атлетико» 1:4 (0:0, 1:4)

Голы: Лосано, 86 – Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 86

«Кадис»: Ледесма, Карселен, Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 78), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон (Фали Хименес, 83), Лосано, Собрино (Арсамендия, 77), Переа (Негредо, 68).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо, Лемар (Корреа, 73), Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн.

Предупреждения: Алекс Фернандес (24), Йонссон (82).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Мадрид Кадис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Два испанских гранда готовы вступить в борьбу за Ляказетта
Два испанских гранда готовы вступить в борьбу за Ляказетта
Футбол Примерa (Испания)
25 ноября 19:41
Гризманн: «Милан» был лучше «Атлетико» во всем»
Гризманн: «Милан» был лучше «Атлетико» во всем»
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 07:53
Предложение по Цыганкову делал не только «Атлетико», но и другой топ-клуб
Предложение по Цыганкову делал не только «Атлетико», но и другой топ-клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
22 ноября 19:48
Гризманн: «Не жалею, что был в «Барселоне». Я стабильно забивал по 20 голов за сезон»
Гризманн: «Не жалею, что был в «Барселоне». Я стабильно забивал по 20 голов за сезон»
Футбол Примерa (Испания)
22 ноября 11:47
«Атлетико» в любимом стиле вымучил победу над «Осасуной»
«Атлетико» в любимом стиле вымучил победу над «Осасуной»
Футбол Примерa (Испания)
20 ноября 22:02
МЮ хочет вернуть в АПЛ защитника мадридского «Атлетико»
МЮ хочет вернуть в АПЛ защитника мадридского «Атлетико»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 10:32

Новости: Футбол

«Колос» объявил о назначении Вишняка главным тренером
«Колос» объявил о назначении Вишняка главным тренером
Украинская Премьер-лига
28 ноября 22:56
МЮ объявят о назначении нового главного тренера в ближайшие дни
МЮ объявят о назначении нового главного тренера в ближайшие дни
Премьер-Лига (Англия)
28 ноября 22:31
Тухель – о ничьей с МЮ: «Мы забили два гола, по одному за каждую команду»
Тухель – о ничьей с МЮ: «Мы забили два гола, по одному за каждую команду»
Премьер-Лига (Англия)
28 ноября 21:59
Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
Украинская Премьер-лига
28 ноября 21:45
«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
Примерa (Испания)
28 ноября 21:29
«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»
«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»
Украинская Премьер-лига
28 ноября 20:59
«Челси» сыграл вничью с МЮ и уже 4 года не может победить «дьяволов» в АПЛ
«Челси» сыграл вничью с МЮ и уже 4 года не может победить «дьяволов» в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
28 ноября 20:48
«Байер» обыграл «Лейпциг» и вышел на третье место Бундеслиги
«Байер» обыграл «Лейпциг» и вышел на третье место Бундеслиги
Бундеслига (Германия)
28 ноября 20:39
Рябоконь: «У многих футболистов заканчиваются контракты. Надеюсь, «Десна» будет жить»
Рябоконь: «У многих футболистов заканчиваются контракты. Надеюсь, «Десна» будет жить»
Украинская Премьер-лига
28 ноября 19:59
Все новости

Популярные новости

Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
16
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 09:31
Все новости