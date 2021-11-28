«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме

«Матрасники» продолжают погоню за «Реалом»

Фото: Twitter Атлетико

В 15-м туре Примеры «Атлетико» в гостях обыграл «Кадис».



В первом тайме «матрасники» владели преимуществом, но вот с созиданием были небольшие проблемы. Так что голов пришлось ждать до второй 45-минутки.

После перерыва счет в матче открыл Лемар. На 70-й минуте Гризманн увеличил преимущество до 2:0. На 73-й минуте на поле появились Кунья и Корреа, которые и соорудили третье взятие ворот в матче. Под занавес встречи хозяевам удалось забить гол престижа – отметился Лосано. Но последнее слово все же было за мадридцами – теперь уже Кунья получил мяч на острие и вонзил его в сетку.

«Атлетико» до матча «Севильи» вернуло себе вторую строчку турнирной таблицы Примеры.

Примера. 15-й тур

«Кадис» – «Атлетико» 1:4 (0:0, 1:4)

Голы: Лосано, 86 – Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 86

«Кадис»: Ледесма, Карселен, Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 78), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон (Фали Хименес, 83), Лосано, Собрино (Арсамендия, 77), Переа (Негредо, 68).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо, Лемар (Корреа, 73), Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн.

Предупреждения: Алекс Фернандес (24), Йонссон (82).