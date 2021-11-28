«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
В 15-м туре Примеры «Атлетико» в гостях обыграл «Кадис».
В первом тайме «матрасники» владели преимуществом, но вот с созиданием были небольшие проблемы. Так что голов пришлось ждать до второй 45-минутки.
После перерыва счет в матче открыл Лемар. На 70-й минуте Гризманн увеличил преимущество до 2:0. На 73-й минуте на поле появились Кунья и Корреа, которые и соорудили третье взятие ворот в матче. Под занавес встречи хозяевам удалось забить гол престижа – отметился Лосано. Но последнее слово все же было за мадридцами – теперь уже Кунья получил мяч на острие и вонзил его в сетку.
Le but de Griezmann #Griezmann #Atletico https://t.co/czhExyuquH— Actualités Griezmann (@ActualitsGriez1) November 28, 2021
«Атлетико» до матча «Севильи» вернуло себе вторую строчку турнирной таблицы Примеры.
Примера. 15-й тур
«Кадис» – «Атлетико» 1:4 (0:0, 1:4)
Голы: Лосано, 86 – Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 86
«Кадис»: Ледесма, Карселен, Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 78), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон (Фали Хименес, 83), Лосано, Собрино (Арсамендия, 77), Переа (Негредо, 68).
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо, Лемар (Корреа, 73), Карраско, Коке, де Пауль, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн.
Предупреждения: Алекс Фернандес (24), Йонссон (82).
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