Автогол и пенальти помогли «Шахтеру» разгромить «Верес»

«Горняки» временно догнали «Динамо» в таблице

фото - ФК Шахтер

В матче девятого тура УПЛ «Шахтер» принимал на своем поле «Верес».

В первом тайме забивали только игроки гостей – сначала Роман Мирошник забил в свои ворота, а через несколько минут Пасич забил уже команде соперника.

Во второй половине встречи бомбардирами уже выступили игроки «горняков». Тете вывел команду вперед, Марлос с пенальти закрепил преимущество дончан, а Траоре довел счет до разгромного.

Подопечные Роберто Де Дзерби набрали 22 очка в УПЛ – столько же, сколько у «Динамо». У киевлян есть еще матч в запасе.

УПЛ, 9-й тур

«Шахтер» – «Верес» 4:1

Голы: Мирошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (пенальти), Траоре, 86 – Пасич, 30.

«Шахтер»: Пятов, Корниенко (Исмаили, 71), Витао (Бондарь, 83), Кривцов, Конопля, Марлос, Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антонио, Тете, Соломон (Мудрик, 70), Сикан (Траоре, 63).

«Верес»: Когут, Немчанинов, Мирошник, Солдат, Гончаренко, Клец, Кучеров (Полюлях, 83), Пасич (Тимофеенко, 83), Панасенко (Гегедош, 70), Пасич (Дахновский, 75), Шестаков (Гечев, 75).

Предупреждения: Кривцов (40), Кучеров (41), Панасенко (60).