«Аякс» подтвердил трансфер Нереса в «Шахтер» и назвал сумму перехода

Почти вдвое дешевле Миколенко

Давид Нерес / Фото - technosports.co.in

Нападающий «Аякса» Давид Нерес станет игроком «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что клубы договорились о трансфере бразильца. Сумма продажи составит 12 млн евро. Данная сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от выступлений игрока.

Нерес присоединился к «Аяксу» в начале февраля 2017 года. В футболке нидерландского клуба провел 180 матчей, забив 47 мячей.

Видео 10 лучших голов футболиста.