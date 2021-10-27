«Барселона» не сумела отобрать очки у «Райо Вальекано»

Команда Кумана продолжает свою неприятную серию

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В 11-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» принимал «Барселону».

Счет открыли хозяева встречи – на 30-й минуте отличился Фалькао.

Как оказалось, этот мяч был единственным в матче. Во 2-м тайме «Барселона» имела шанс отыграться, но Депай не реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Испании после победы над «Барселоной» «Райо» поднялся на 5-е место, и теперь имеет 19 очков. Команда Кумана – 9-я с 15-ю очками.

Примера, 11-й тур

«Райо Вальекано» – «Барселона» 1:0

Гол: Фалькао, 30

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90), Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуэро, Депай.

Предупреждения: Трехо (24), Коутиньо (52), Пике (66), Савельич (83).