«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад
Каталонцы не хотят выплачивать долг
16:49
Филиппе Коутиньо / фото - Football Espana
«Барселона» определилась с будущим бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. По информации портала AS, «сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» совершенно бесплатно забрать своего экс-полузащитника.
Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» летом 2018 года за 165 миллионов и каталонцы должны «красным» еще 50 миллионов за игрока. Если «мерсисайдцы» примут предложение, «Барселоне» не придется выплачивать долг и зарплату травмированному бразильцу.
В текущем сезоне Примеры Коутиньо отыграл в футболке «сине-гранатовых» 12 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.
На данный момент Коутиньо восстанавливается после очередной операции.
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