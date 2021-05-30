«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад

Каталонцы не хотят выплачивать долг

Филиппе Коутиньо / фото - Football Espana

«Барселона» определилась с будущим бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. По информации портала AS, «сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» совершенно бесплатно забрать своего экс-полузащитника.

Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» летом 2018 года за 165 миллионов и каталонцы должны «красным» еще 50 миллионов за игрока. Если «мерсисайдцы» примут предложение, «Барселоне» не придется выплачивать долг и зарплату травмированному бразильцу.

В текущем сезоне Примеры Коутиньо отыграл в футболке «сине-гранатовых» 12 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

На данный момент Коутиньо восстанавливается после очередной операции.