Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад

Каталонцы не хотят выплачивать долг
Футбол Примерa (Испания)
16:49
«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад
Филиппе Коутиньо / фото - Football Espana

«Барселона» определилась с будущим бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. По информации портала AS, «сине-гранатовые» предложили «Ливерпулю» совершенно бесплатно забрать своего экс-полузащитника.

Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» летом 2018 года за 165 миллионов и каталонцы должны «красным» еще 50 миллионов за игрока. Если «мерсисайдцы» примут предложение, «Барселоне» не придется выплачивать долг и зарплату травмированному бразильцу.

В текущем сезоне Примеры Коутиньо отыграл в футболке «сине-гранатовых» 12 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

На данный момент Коутиньо восстанавливается после очередной операции.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Ливерпуль Филиппе Коутиньо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 мая 16:13
Защитник «Ман Сити»: «Агуэро – машина. Он будет забивать, несмотря на возраст»
Защитник «Ман Сити»: «Агуэро – машина. Он будет забивать, несмотря на возраст»
Футбол Примерa (Испания)
29 мая 13:36
«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»
«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 мая 17:53
Президент «Барселоны»: «От того, что Суперлига в сложной ситуации, пострадают и маленькие клубы»
Президент «Барселоны»: «От того, что Суперлига в сложной ситуации, пострадают и маленькие клубы»
Футбол В Европе
28 мая 16:59
Лапорта: «Переговоры с Месси проходят хорошо»
Лапорта: «Переговоры с Месси проходят хорошо»
Футбол Примерa (Испания)
28 мая 14:12
Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
Футбол Примерa (Испания)
28 мая 13:59

Новости: Футбол

ПСЖ будет искать нового главного тренера
ПСЖ будет искать нового главного тренера
Лига 1 (Франция)
17:58
Караваев: «Работаем с огоньком, но бережем друг друга»
Караваев: «Работаем с огоньком, но бережем друг друга»
Сборная Украины
17:46
Малиновский объяснил, почему не исполняет все стандарты в сборной
Малиновский объяснил, почему не исполняет все стандарты в сборной
Сборная Украины
17:25
Перед финалом Лиги чемпионов фаны «Манчестер Сити» и «Челси» приняли участие в PM Football Battle
Перед финалом Лиги чемпионов фаны «Манчестер Сити» и «Челси» приняли участие в PM Football Battle
Лига чемпионов UEFA
17:22
Соболь: «Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020»
Соболь: «Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020»
Сборная Украины
17:02
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Серия А (Италия)
16:58
«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад
«Барселона» просит «Ливерпуль» забрать Коутиньо назад
Примерa (Испания)
16:49
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
Серия А (Италия)
16:42
«Челси» отпраздновал победу в ЛЧ эффектным шоу дронов
«Челси» отпраздновал победу в ЛЧ эффектным шоу дронов
Лига чемпионов UEFA
16:24
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости