«Барселона» запретила молодым игрокам пользоваться телефонами и красить волосы в яркие цвета

Так «сине-гранатовые» намерены укрепить дисциплину в коллективе

Фото: пресс-служба клуба

Руководство «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых игроков команды, сообщает As.

Так, футболистам запретят пользоваться телефонами во время тренировочного процесса, а также в раздевалке перед и по ходу матчей. Смартфоны должны быть переданы на хранение представителю клуба.

Помимо этого, игрокам запретили красить волосы в яркие цвета. Подобные меры должны укрепить дисциплину в коллективе.

Накануне «Барселона» представила Депая.