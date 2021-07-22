«Барселона» представила Депая
«Барселона» запретила молодым игрокам пользоваться телефонами и красить волосы в яркие цвета
Так «сине-гранатовые» намерены укрепить дисциплину в коллективе
22 июля 21:21
Фото: пресс-служба клуба
Руководство «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых игроков команды, сообщает As.
Так, футболистам запретят пользоваться телефонами во время тренировочного процесса, а также в раздевалке перед и по ходу матчей. Смартфоны должны быть переданы на хранение представителю клуба.
Помимо этого, игрокам запретили красить волосы в яркие цвета. Подобные меры должны укрепить дисциплину в коллективе.
Накануне «Барселона» представила Депая.
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