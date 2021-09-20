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Бензема и Винисиус за 2 минуты в концовке перевернули игру с «Валенсией» и вырвали победу для «Реала»

Игроки находятся в потрясающей форме
Футбол Примерa (Испания)
07:38
Бензема и Винисиус за 2 минуты в концовке перевернули игру с «Валенсией» и вырвали победу для «Реала»
фото - Real Madrid CF

В матче пятого тура Примеры набравшая неплохой ход «Валенсия» Пепе Бордаласа принимала на своем поле мадридский «Реал».

В первом тайме команды не создали большого количества моментов. «Сливочные» делали ставку на дальние удары, но грузинский голкипер «мышей» Георгий Мамардашвили уверенно справлялся с угрозами его воротам.

Лишь на 66-й минуте счет открыл экс-футболист «Мадрида» Уго Дуро, воспользовавшись ошибкой Лукаса Васкеса и вколотив мяч в дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти попытался перевернуть игру заменами, выпустив на поле сразу 5 футболистов группы атаки, но исход матча решили именно те, кто вышел в основе.

Сначала Винисиус с элегантного паса Карима Бензема и не без помощи рикошета сравнял счет, а спустя всего две минуты уже бразилец сделал голевую передачу на француза, который вывел «бланкос» вперед.

Спустя 5 туров у 33-летнего форварда немыслимые 6+5 по системе гол+пас, а у молодого вингера 7 голевых действий.

Таким образом, «Реал» вышел в единоличные лидеры Примеры, а «Валенсия» обосновалась на третьей строчке.

Примера, 5-й тур

«Валенсия» – «Реал» 1:2

Голы: Дуро, 66 – Винисиус, 86, Бензема, 88.

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Васс, Гильямон, Дуро (Маркос Андре, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Гедеш (Элдер Кошта, 79).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Милитао, Алаба, Начо, Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 67), Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор, Бензема.

Предупреждения: Габриэл Паулиста (39), Каземиро (45), Начо (56), Родриго (81), Винисиус Жуниор (90), Камавинга (90).

Павел Харченко
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