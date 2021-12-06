Бензема точно не сыграет с «Интером». Участие форварда в матче с «Атлетико» – под вопросом

Форвард «Реала» пропустит около недели

Карим Бензема / Фото: Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема точно не сыграет в матче с «Интером» в 6-м туре Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Кроме того, под вопросом участие нападающего в матче чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится 12-го декабря.

Напомним, Бензема получил травму бедра в матче с «Сосьедадом» (2:0), но она оказалась несерьезной, нападающий пропустит около недели.

Ранее сообщалось, что ключевой форвард «Интера» пропустит игру с «Реалом». Матч «Реал» – «Интер» состоится во вторник, 7-го декабря.