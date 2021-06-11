Беседин: «Против Нидерландов будем играть на победу»

Первый матч сборной Украины на Евро-2020 состоится 13-го июня

Артем Беседин / Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Артем Беседин поделился ожиданиями от матча с Нидерландами в 1-м туре группового раунда Евро-2020. Слова нападающего приводит пресс-служба УАФ.

– Как готовитесь к игре с Нидерландами. Ничья будет положительным результатом для команды?

– Мы проделали очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. Каждый отлично понимает свои игровые функции.

Выходить и играть на ничью с Нидерландами – неправильно. У нас очень большие амбиции, мы хотим пройти дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу.

– Тот факт, что Андрей Шевченко – выдающийся форвард, влияет на вашу работу с ним? Уделяет больше времени нападающим?

– Конечно. Это плюс, когда главный тренер ранее играл на твоей позиции и играл очень неплохо.

Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи, и это пригодится в игре. Для наших нападающих это очень хороший опыт.

– Ваша нынешняя форма – своеобразный ответ на решение касательно недавней дисквалификации?

– Все прекрасно знают, как это произошло. Я сейчас не хочу об этом говорить. В этот период я ​​тренировался и готовился, в том числе, и к Евро.

Из всего, что произошло, нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы на чемпионате Европы и нужно сконцентрироваться на ближайших матчах и показать все, на что способны лично я и вся команда.



Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.