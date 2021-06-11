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Беседин рассказал о советах Мирчи Луческу

Главный тренер «Динамо» приехал на базу сборной Украины
Футбол
14:15
Беседин рассказал о советах Мирчи Луческу
Артем Беседин / dynamo.kiev

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин  прокомментировал свою дисквалификацию и рассказал о том, как на базу национальной команды приехал тренер киевского клуба Мирча Луческу.

Можно ли сказать, что ваша нынешняя хорошая форма - это своеобразный ответ на решение о недавней дисквалификации?

«Что касается моей годичной дисквалификации, то все прекрасно знают, как это произошло. Я сейчас не хочу об этом говорить. В этот период я ​​тренировался и готовился, в том числе, и к Евро. Из всего, что произошло, нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы на чемпионате Европы и нужно сконцентрироваться на ближайших матчах и показать все, на что способны лично я и вся команда».

 Как команда готовится к игре с Нидерландами, и будет ли ничья положительным результатом для вас?

«Вся команда тренируется, упорно готовится. Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично понимает свои игровые функции. Выходить и играть на ничью с Нидерландами - это неправильно. У нас очень высокие амбиции, и мы хотим пройти дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу».

Тот факт, что Андрей Шевченко был выдающимся форвардом, влияет на вашу работу с ним? Возможно, он больше времени уделяет нападающим? 

«Конечно, это плюс, когда главный тренер ранее играл на твоей позиции и играл очень неплохо. Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи, и это пригодится в игре. Для форвардов сборной это очень хороший опыт».

Дал Мирча Луческу вам какие-то наставления перед вашим отъездом в сборную?

«Он постоянно подсказывает. Он говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества, и я считаю, что это правильно. Мирча Луческу говорит очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. И перед Евро он также давал наставления. В частности, чтобы мы выкладывались на 100 процентов».

Зимой прошлого года UEFA отстранил Беседина от футбола на один год из-за проваленного допинг-теста. Но сейчас Артем находится в стане сборной и готов играть с Нидерландами в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы.

Посмотреть прямую трансляцию матча вы можете на нашем сайте.


Источник: УАФ Павел Харченко
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Артем Беседин Мирча Луческу

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