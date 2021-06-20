Бэйл: «Понимаем, что Уэльс является аутсайдером в матче с Италией»

Нападающий и капитан «драконов» – о предстоящем матче группы

Гарет Бэйл / фото - getty images

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда сыграет против сборной Италии. Цитирует Бэйла пресс-служба UEFA.

«Чувствую себя хорошо и уверенно. Мы полностью восстановились. У Италии отличная команда, будет трудно. Понимаем, что являемся аутсайдерами, но на поле выложимся полностью, как это мы всегда и делаем. Нужно идти от игры к игре, как мы это делали в 2016-м. Сосредотачиваться на следующем сопернике и не заглядывать слишком далеко. Сейчас мы готовимся к матчу с Италией».

Смотрите матч Италия – Уэльс в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 20-го июня, в 19:00.

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