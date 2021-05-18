«Челси» в родных стенах переиграл «Лестер». Как это было
Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ
Им стал воспитанник команды
18 мая 15:07
Мэйсон Маунт / Фото: Sky Sports
В «Челси» определился лучший игрок по итогам сезона.
Им стал полузащитник Мэйсон Маунт. Он был выбран болельщиками по итогам голосовании, которое проводилось на протяжении девяти месяцев.
Congratulations, @MasonMount_10!— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 18, 2021
A worthy winner of the 2020/21 Men’s Player of the Year! pic.twitter.com/YtDTGhEglF
22-летний игрок в нынешнем сезоне провел 34 матча в АПЛ, забив шесть мячей и сделав пять ассистов.
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