Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ

Мэйсон Маунт / Фото: Sky Sports

В «Челси» определился лучший игрок по итогам сезона.

Им стал полузащитник Мэйсон Маунт. Он был выбран болельщиками по итогам голосовании, которое проводилось на протяжении девяти месяцев.

Congratulations, @MasonMount_10!



A worthy winner of the 2020/21 Men’s Player of the Year! pic.twitter.com/YtDTGhEglF