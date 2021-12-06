Бондарь: «Шахтер» показывал футбол против «Реала» и «Интера»

Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.

Мы пытались и демонстрировали футбол и против «Реала», и против «Интера». В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.

С тренерским штабом Де Дзерби работать отлично. Он приносит новые идеи. Мы стараемся их исполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, в играх, передаются нам. Это прибавляет сил, когда твой тренер всегда «в огне», руководит командой, бегает.

Де Дзерби приводит на пресс-конференцию игроков, которые будут играть? Я впервые слышу о такой традиции. Не могу знать завтрашний состав. Если я выйду в основном составе, то мне будет удобно играть с любым партнером. Это не проблема для нас.