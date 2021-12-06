Бондарь: «Шахтер» показывал футбол против «Реала» и «Интера»
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Слова центрбека передает пресс-служба клуба.
Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас есть в таблице. Думаю, что примером будут игры с «Реалом» на выезде и с «Интером» дома, где мы должны были брать больше очков, чем нам удалось.
Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.
Мы пытались и демонстрировали футбол и против «Реала», и против «Интера». В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.
С тренерским штабом Де Дзерби работать отлично. Он приносит новые идеи. Мы стараемся их исполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, в играх, передаются нам. Это прибавляет сил, когда твой тренер всегда «в огне», руководит командой, бегает.
Де Дзерби приводит на пресс-конференцию игроков, которые будут играть? Я впервые слышу о такой традиции. Не могу знать завтрашний состав. Если я выйду в основном составе, то мне будет удобно играть с любым партнером. Это не проблема для нас.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 7 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Шериф». Начало – в 22:00.
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