Босния и Герцеговина обыграла Казахстан в отборе на ЧМ-2022 и обогнала Украину в таблице

Гости справились без нескольких лидеров

Фото: TV2

Босния и Герцеговина обыграла Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022.

Гости с первых минут доминировали в матче и заслуженно победили. По голу боснийцы забил в каждом из таймов. Дубль на счету Превляка.

При этом за гостей не играли несколько лидеров, включая Миралема Пьянича.

Отбор на ЧМ-2022.

Казахстан – Босния и Герцеговина 0:2

Голы: Превляк, 25, 66

Казахстан: Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Босния и Герцеговина опередила Украина в таблице и на одно очко опережает «сине-желтых».