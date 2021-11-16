Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на ключевой матч отбора на ЧМ-2022

Болельщики не поймут, если команда Петракова сыграет в осторожный футбол

Прогноз

После того, как Босния безвольно проиграла Финляндии эта команда потеряла любые шансы на выход в стыки. Следовательно, очень существенно качнулись котировки на матч боснийцев против сборной Украины. Если раньше коэффициенты на успех одной из сборных оценивались примерно равно, то теперь сине-желтые – довольно ощутимый фаворит. Люди уверены, что «Золотые лилии» выйдут немотивированными на поединок и команде Александра Петракова достанется легкая победа. А вот автор прогноза все равно сомневается в итоговой победе сборной Украины. Да и в том, что боснийцы заключительный матч отбора будут играть спустя рукава. Посмотрите, что вчера учинила Северная Ирландия, которая сыграла в ничью с Италией и отправила чемпионов Европы в стыки, хотя «зелено-белая армия» также не имела никакой турнирной мотивации. Поэтому рассчитывать, что Украина легко расправится с «Золотыми лилиями» можно, но это довольно рискованно.

Хотя не скрою, что несмотря на разочарование результатом матча Украина – Болгария, игру команда Петракова показала хорошую, а количество созданных голевых моментов впечатляет и добавляет оптимизма, еще бы хронические проблемы с реализацией решить.

Однако делать ставку на победу Украины я не решусь. Давайте лучшие выберем альтернативный путь, а успеху сине-желтых, если он будет, мы и так порадуемся, независимо от того ставили на их победу или нет.

Альтернативный путь у нас следующий – тотал больше. Вы сейчас, возможно, будете немного шокированы, но в последний раз сборная Украины не пропускала в официальном матче более года назад. 13 октября 2020 года тогда подопечные Андрея Шевченко минимально выиграли у Испании. После этого в 13-ти кряду поединках украинцам не удавалось оставить ворота на замке. Но есть и позитив: практически в каждом из этих матчей сине-желтые также поражали ворота команды соперника.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина: тотал голов больше 2,5. Ожидаю, что мы увидим открытый футбол. Сборная Украины приперта к стенке и ей необходимо идти вперед и пытаться забить как можно больше, потому что по итогам разборок в группе D именно разница забитых-пропущенных мячей может стать тем показателем, который выведет команду в стыки. Моменты у украинцев будут, просто нужно реализовать хотя бы треть из них.

Но и Босния вряд ли припаркует автобус. Какой смысл им это делать? У команды нет турнирной мотивации и ответственности за результат. Это дает возможность творить на футбольном поле. А учитывая то, что Украина пропускает практически в каждом матчей, то и боснийцы, наверняка, свой гол найдут.

В общем, обоюдными усилиями тотал больше должны пробить. Мы же надеемся, что это будет счет 2:1 или 3:1 в пользу сборной Украины. Вы главное помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 9 побед, 0 возвратов, 13 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой