«Брюгге» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Готов ли «Брюгге» дать отпор фавориту группы?

Прогноз

«Брюгге» - это уже давно не мальчики для битья в европейском клубном футболе. «Чёрно-синие» стабильно отправляют своих воспитанников в лучшие лиги Старого Света, у команды есть за спиной опыт больших успехов (чего только стоят победы над «Реалом», «Зенитом» и «Лейпцигом»). В этом сезоне бельгийцы здорово стартовали в группе смерти, набрав уже 4 очка в двух играх. Сперва «Брюгге» смело проявил себя в домашнем матче с «ПСЖ» (1:1), а затем сделал весомую заявку на выход как минимум в Лигу Европы, обыграв на выезде «РБ» 2:1. Бельгийский чемпион не знает авторитетов и доказывает это на деле, забив всем соперникам в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» имеет после двух матчей в группе пока 3 очка. После перестрелки с «Лейпцигом» 6:3 англичане не смогли конвертировать своё игровое преимущество в матче с «ПСЖ» в голы, проиграв 0:2. Напропускала команда Гвардиолы уже на весь групповой турнир вперёд – целых 5 мячей. Как для финалиста ЛЧ – как-то несолидно. Заметно, что пока Пеп делает больший упор на внутренний чемпионат, ведь там «Сити» играет более стабильно и надёжно. 8 матчей, 5 побед и баланс голов 16:3. Разница существенная, не так ли? У гостей из значимых потерь лишь Ферран Торрес, вылетевший до конца года из-за перелома. В остальном же состав чемпионов АПЛ должен быть оптимальным.

Третий тур – это уже экватор группового турнира, и есть ощущение, что «Ман Сити» пора прекращать валять дурака и включаться по полной. Хоть «Брюгге» и располагает индивидуально сильными исполнителями, футболистам гостей они неровня. После поражения от «ПСЖ» манчестерцам нужно реабилитироваться и выйти поскорее на первое место в группе. «Брюгге» уже в какой-то мере перебрал очки, поэтому в непроигрыш бельгийцев, пусть даже дома, верится с трудом. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Ман Сити» + тотал меньше (4,5) за 1,75.