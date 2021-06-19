Бущан: «Выходим на поле, чтобы побеждать»
Бущан: «У сборной Украины есть прогресс и не хотелось бы останавливаться»
21-го июня национальная команда сыграет с Австрией
Георгий Бущан / Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о том, кто поддерживает его. Слова голкипера приводит пресс-служба УАФ.
«Спасибо за вашу поддержку в первую очередь. Я просто делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно, не всегда получается.
В плане поддержки – и от Мирчи Луческу есть. В первую очередь это каждодневный труд и общение с тренером вратарей «Динамо» (Михаил Михайлов – прим.). Я с ним работаю всю свою профессиональную карьеру.
Плюс после каждых игр и тренировок есть анализ – что было так, не так, и убираешь лишнее. У нас сегодня есть прогресс и не хотелось бы останавливаться».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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