Бущан: «У сборной Украины есть прогресс и не хотелось бы останавливаться»

21-го июня национальная команда сыграет с Австрией

Георгий Бущан / Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о том, кто поддерживает его. Слова голкипера приводит пресс-служба УАФ.

«Спасибо за вашу поддержку в первую очередь. Я просто делаю свою работу, стараюсь делать ее качественно, не всегда получается.

В плане поддержки – и от Мирчи Луческу есть. В первую очередь это каждодневный труд и общение с тренером вратарей «Динамо» (Михаил Михайлов – прим.). Я с ним работаю всю свою профессиональную карьеру.

Плюс после каждых игр и тренировок есть анализ – что было так, не так, и убираешь лишнее. У нас сегодня есть прогресс и не хотелось бы останавливаться».



Украина сыграет с Австрией 21-го июня.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.