Бывшая команда Де Дзерби сенсационно победила «Ювентус», забив решающий мяч за пару секунд до финального свистка

Туринская команда оступилась в родных стенах

Фото: пресс-служба Ювентуса

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Сассуоло».

Первый тайм был невыразительным со стороны туринской команды, а в концовке первой половины встречи «Сассуоло» открыл счет – отличился Фраттези.

«Ювентусу» удалось сравнять счет лишь на 76 – гол на счету Маккени.

Но развязка произошла на последних секундах матча. Игроки «Сассуоло» перехватили мяч и выбежали в контратаку, в следствии которой Лопез перебросил Перина и принес своей команде 3 очка.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» лишь на 1 очко опережает «Сассуоло».

Чемпионат Италии, 10-й тур

«Ювентус» – «Сассуоло» 1:2

Голы: Маккени, 76 – Фраттези, 44, Лопез, 90+5

«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо (Куадрадо, 46), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 63), Дибала.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Толян, 72), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 72), Берарди, Распадори (Скамакка, 62).

Предупреждения: Дефрель (30), Берарди (58), Рожерио (61), Куадрадо (63), Траоре (72).