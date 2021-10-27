Бывшая команда Де Дзерби сенсационно победила «Ювентус», забив решающий мяч за пару секунд до финального свистка
В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Сассуоло».
Первый тайм был невыразительным со стороны туринской команды, а в концовке первой половины встречи «Сассуоло» открыл счет – отличился Фраттези.
«Ювентусу» удалось сравнять счет лишь на 76 – гол на счету Маккени.
Но развязка произошла на последних секундах матча. Игроки «Сассуоло» перехватили мяч и выбежали в контратаку, в следствии которой Лопез перебросил Перина и принес своей команде 3 очка.
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» лишь на 1 очко опережает «Сассуоло».
Чемпионат Италии, 10-й тур
«Ювентус» – «Сассуоло» 1:2
Голы: Маккени, 76 – Фраттези, 44, Лопез, 90+5
«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо (Куадрадо, 46), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 63), Дибала.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Толян, 72), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 72), Берарди, Распадори (Скамакка, 62).
Предупреждения: Дефрель (30), Берарди (58), Рожерио (61), Куадрадо (63), Траоре (72).
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