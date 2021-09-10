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Бывший бомбардир «Шахтера» согласился играть в чемпионате Чили
Аргентинец нашел себе новую команду
Фото: A Bola
Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра нашел себе новый клуб.
30-летний игрок согласился на переезд в чемпионат Чили. Он подпишет контракт с «Коло Коло».
Чилийский гранд намерен усилиться футболистом с большим опытом. Их воодушевляет его игра в Европе и Лиге чемпионов, сообщает La Tercera.
Последние сезоны Феррейра играл в Испании. Однако закрепиться в «Эспаньоле» и «Сельте» ему не удалось.
Его контракт принадлежал «Бенфике», за которую он провел лишь шесть матчей.
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