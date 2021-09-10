Бывший бомбардир «Шахтера» согласился играть в чемпионате Чили

Аргентинец нашел себе новую команду

Фото: A Bola

Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра нашел себе новый клуб.

30-летний игрок согласился на переезд в чемпионат Чили. Он подпишет контракт с «Коло Коло».

Чилийский гранд намерен усилиться футболистом с большим опытом. Их воодушевляет его игра в Европе и Лиге чемпионов, сообщает La Tercera.

Последние сезоны Феррейра играл в Испании. Однако закрепиться в «Эспаньоле» и «Сельте» ему не удалось.

Его контракт принадлежал «Бенфике», за которую он провел лишь шесть матчей.