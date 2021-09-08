Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи

Серия «мировых» преследует «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
8 сентября 23:40
Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Фото: пресс-служба сборной Чехии

В товарищеском матча сборная Чехии принимала Украину.

С первых минут хозяева поля были более активными на острие, хоть мяч держала и команда Петракова.

Тем не менее, счет открыла именно Украина: Тымчик перевел на противоположный фланг, где одинокий Корниенко принял мяч и расстрелял ворота соперника. Это дебютный мяч для Виктора в составе национальной команды.

Во втором тайме у чехов было больше моментов, но мяч упорно не шел в ворота Украины.

Тем не менее, чехи добились своего на последних секундах – Видра мощным ударом пробил Бойко. Встреча завершилась вничью.

Это третья подряд ничья для сборной Украины при тренерстве Петракова. Кроме того, у сборной Украины 5 ничьих подряд в отборе на ЧМ-2022.

Следующий матч сборная Украины проведет уже 9 октября против Финляндии. В ту же международную паузу состоится встреча с Боснией и Герцеговиной. Оба поединка крайне важны в плане борьбы за путевку в Катар-2022.

Товарищеский матч

Чехия – Украина 1:1

Голы: Видра, 90+4 – Корниенко, 27

Чехия: Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76).

Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Тымчик, Зинченко, Зубков (Булеца, 65), Макаренко (Шапаренко, 56), Качараба, Ярмоленко (Кочергин, 76), Кривцов (Соболь, 46), Сикан (Яремчук, 56).

Предупреждения: Зинченко (2), Садилек (46), Крал (73).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Чехии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Футбол Сборная Украины
8 сентября 23:36
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Футбол Сборная Украины
8 сентября 22:44
Экспериментальный состав. Известно, кто выйдет в основе сборной Украины на матч с Чехией
Экспериментальный состав. Известно, кто выйдет в основе сборной Украины на матч с Чехией
Футбол Сборная Украины
8 сентября 20:39
Фирменная пушка Малиновского. Как Украина красиво забивала Чехии 3 года назад
Фирменная пушка Малиновского. Как Украина красиво забивала Чехии 3 года назад
Футбол Сборная Украины
8 сентября 19:54
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Чехии
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Чехии
Футбол Сборная Украины
8 сентября 16:37
Лучкевич: «Чехи играют в другом стиле, чем казахи и французы»
Лучкевич: «Чехи играют в другом стиле, чем казахи и французы»
Футбол Сборная Украины
8 сентября 15:00

Новости: Футбол

Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Чемпионат мира по футболу
8 сентября 23:59
Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Сборная Украины
8 сентября 23:40
Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Сборная Украины
8 сентября 23:36
Харатин: «Принял решение об уходе из «Ференцвароша» с болью в сердце»
Харатин: «Принял решение об уходе из «Ференцвароша» с болью в сердце»
Украинские легионеры
8 сентября 22:58
Бэйл: «Мне не нравится идея проводить чемпионат мира раз в два года»
Бэйл: «Мне не нравится идея проводить чемпионат мира раз в два года»
В Европе
8 сентября 22:54
Макаренко проводит юбилейный матч за сборную Украины
Макаренко проводит юбилейный матч за сборную Украины
Сборная Украины
8 сентября 22:50
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Сборная Украины
8 сентября 22:44
Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
8 сентября 22:38
Президент FIFA: «Слишком много бессмысленных матчей сборных»
Президент FIFA: «Слишком много бессмысленных матчей сборных»
В мире
8 сентября 22:27
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
5
Все новости