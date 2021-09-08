Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи

Серия «мировых» преследует «сине-желтых»

Фото: пресс-служба сборной Чехии

В товарищеском матча сборная Чехии принимала Украину.

С первых минут хозяева поля были более активными на острие, хоть мяч держала и команда Петракова.

Тем не менее, счет открыла именно Украина: Тымчик перевел на противоположный фланг, где одинокий Корниенко принял мяч и расстрелял ворота соперника. Это дебютный мяч для Виктора в составе национальной команды.

Во втором тайме у чехов было больше моментов, но мяч упорно не шел в ворота Украины.

Тем не менее, чехи добились своего на последних секундах – Видра мощным ударом пробил Бойко. Встреча завершилась вничью.

Это третья подряд ничья для сборной Украины при тренерстве Петракова. Кроме того, у сборной Украины 5 ничьих подряд в отборе на ЧМ-2022.

Следующий матч сборная Украины проведет уже 9 октября против Финляндии. В ту же международную паузу состоится встреча с Боснией и Герцеговиной. Оба поединка крайне важны в плане борьбы за путевку в Катар-2022.

Товарищеский матч

Чехия – Украина 1:1

Голы: Видра, 90+4 – Корниенко, 27

Чехия: Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76).

Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Тымчик, Зинченко, Зубков (Булеца, 65), Макаренко (Шапаренко, 56), Качараба, Ярмоленко (Кочергин, 76), Кривцов (Соболь, 46), Сикан (Яремчук, 56).

Предупреждения: Зинченко (2), Садилек (46), Крал (73).