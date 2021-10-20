«Челси» - «Мальме»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Порадует ли нас «Челси» результативной игрой?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«Мальме» пока проиграли обе игры, а по количеству пропущенных голов занимают второе место.

«Челси» в последнем матче забили всего один мяч в створ ворот.

«Мальме» не забили в последних двух матчах Лиги чемпионов.

«Челси» не забивали в двух из последних десяти матчей.

«Мальме» проиграли последние три матча в Лиге чемпионов.

«Челси» выиграли семь из десяти последних матчей.

«Мальме» пропустили два или более голов в трех из последних пяти выездных матчей.

«Челси» поднялись на вершину Премьер-лиги в минувшие выходные, одержав победу над «Брентфордом» со счетом 1:0. Это был первый чистый матч «синих» за последние пять матчей. Но в Лиге чемпионов все не так радужно. «Челси» проиграли «Ювентусу» со счетом 1:0 в группе H.

В день третьего матча турнира они приветствуют шведскую команду «Мальме» в надежде вернуться на вершину групповой таблицы. Поражение в Турине оставило «Челси» вторыми в группе с тремя очками, а «Мальме» остались последними без очков после двух поражений подряд.

Несмотря на не лучшие результаты, «Челси» все еще остаются фаворитами в этой встрече. «Мальме» же пропустили 7 голов в первых двух раундах Лиги чемпионов. В этом антирейтинге их опережает только «РБ Лейпциг» с 8 пропущенными мячами.

Когда эти две команды встречались в Лиге Европы в сезоне 2018/19, «Мальме» проиграли по сумме двух матчей - 5:1, и «синие» должны быть уверенными победителями в этом матче. Однако ни в одной из этих игр не было больше 3,5 голов. Несмотря на то, что «Мальме» уже дважды проиграла, не стоит рассчитывать на разгромную победу робких «синих».

«Челси» здесь явный фаворит, их игроки гораздо лучше, и домашний матч будет им только на пользу. «Мальме» пока не удалось забить ни одного мяча в Лиге чемпионов, а в этом матче им предстоит встретится с одной из сильнейших защит в Европе. В связи этим напрашивается комбинированная ставка на победу «Челси» + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.2.