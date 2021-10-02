«Челси» не без проблем справился с «Саутгемптоном» в родных стенах

Счет был ничейным до 84-й минуты

Фото: Twitter Челси

В матче 7-го тура АПЛ «Челси» принимал «Саутгемптон».

Команде Тухеля удалось забить быстрый мяч: уже на 9-й минуте в воротах «святых» отличился Чалоба. Затем «Челси» забил еще два мяча в концовке тайма, но арбитр встречи не засчитал их из-за офсайда.

Во 2-м тайме «Челси» играл немного хуже и пропустил – с пенальти за «Саутгемптон» забил Уорд-Проуз.

Но в конце матча автора гола «святых» удалили за грубую игру и «Челси» получил дополнительное преимущество. В конце матча «синие» таки дожали соперника: за 4 минуты забили Вернер и Чиллуэл.

После этой победы «Челси» снова оказался на 1-м месте в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 7-й тур

«Челси – «Саутгемптон» 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 84, Чиллуэл, 89 – Уорд-Проуз, 61, пен

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик, Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.

Предупреждения: Ромеу (34), Тиаго Силва (55).

Удаление: Уорд-Проуз (77).