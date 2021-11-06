«Челси» неожиданно потерял очки в матче с «Бернли»
В матче 11-го тура АПЛ «Челси» и «Бернли» сыграли вничью на «Стэмфорт Бридж».
Счет открыли хозяева поля – на 33-й минуте отличился Хавертц.
Но «Челси» свой успех развить не сумел, а «Бернли» подловил соперника и сравнял счет, Выдра забил на 79-й.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» остался первым, имея 26 очков, но «Манчестер Сити» теперь уступает команде Тухеля лишь 3 очка.
АПЛ, 11-й тур
«Челси» – «Бернли» 1:1
Голы: Хавертц, 33 – Выдра, 79
«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 61), Корне (Питерс, 88), Макнил.
Предупреждения: Вествуд (68), Джеймс (76), Корне (76), Тарковски (84), Браунхилл (90).
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