«Челси» обыграл «Эвертон» в матче с автоголом, отмененным мячом и пенальти

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В 27-м туре английской Премьер-лиги «Челси» в родных стенах переиграл «Эвертон».

«Аристократы» ушли на перерыв при минимальном преимуществе. Добиться его команде помог Годфри своим автоголом.

В начале второго тайма мяч во второй раз побывал в воротах «ирисок». Однако гол Хавертца был отменен из-за игры рукой. Правда, подопечные Томаса Тухеля все же сумели забить спустя десять минут. Пенальти реализовал Жоржиньо.

Отныне в турнирной таблице конкурентов разделяет четыре очка в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов, но у «Эвертона» есть матч в запасе.

АПЛ, 27 тур

«Челси» – «Эвертон» 2:0

Голы: Годфри, 31 (автогол), Жоржиньо, 65 (пен.)

«Челси»: Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Хавертц, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Маунт, 66), Ковачич (Канте, 80), Кристенсен, Вернер (Пулишич, 90).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Годфри, Холгейт, Кин, Аллан, Ивоби (Дэвис, 56), Андре Гомеш (Бернард, 76), Сигурдссон (Кинг, 70), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис