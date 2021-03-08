«Челси» обыграл «Эвертон» в матче с автоголом, отмененным мячом и пенальти
«Аристократы» оторвались от конкурента на четыре очка в борьбе за зону Лиги чемпионов
В 27-м туре английской Премьер-лиги «Челси» в родных стенах переиграл «Эвертон».
«Аристократы» ушли на перерыв при минимальном преимуществе. Добиться его команде помог Годфри своим автоголом.
В начале второго тайма мяч во второй раз побывал в воротах «ирисок». Однако гол Хавертца был отменен из-за игры рукой. Правда, подопечные Томаса Тухеля все же сумели забить спустя десять минут. Пенальти реализовал Жоржиньо.
Отныне в турнирной таблице конкурентов разделяет четыре очка в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов, но у «Эвертона» есть матч в запасе.
АПЛ, 27 тур
«Челси» – «Эвертон» 2:0
Голы: Годфри, 31 (автогол), Жоржиньо, 65 (пен.)
«Челси»: Менди, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Хавертц, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Маунт, 66), Ковачич (Канте, 80), Кристенсен, Вернер (Пулишич, 90).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Годфри, Холгейт, Кин, Аллан, Ивоби (Дэвис, 56), Андре Гомеш (Бернард, 76), Сигурдссон (Кинг, 70), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис
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