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«Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити»

Гол Хавертца стал единственным в матче
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 мая 23:58
«Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити»
Тема дня
Фото: twitter.com/ChelseaFC

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

«Горожане» завладели инициативой, но моменты почти не создавали, а вот «Челси» в ключевых моментах был конкретнее. Дважды свои шансы упустил Вернер в первом тайме, а вот позже увел защитника за собой, оставив пространство для Хавертца, который убежал от Зинченко, обыграв Эдерсона и забил в пустые ворота.

Второй тайм почти не поменялся, однако «Челси» ходил в атаку реже, но свой момент получил. Пулишич получил пас в штрафную, перекинул Эдерсона, но не попал в ворота. «Ман Сити» пытался перевернуть матч заменами, но все было тщетно. Еще и Де Брюйне не смог продолжить матч в начале второго тайма. Стараний Фодена и Мареза также не принесли результата «Манчестер Сити».

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории.

Лига чемпионов. Финал:

«Манчестер Сити – «Челси» 0:1

Гол: Хавертц, 42

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

«Челси»: Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган, Жезус – Рюдигер

Андрей Усмонов
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Челси Манчестер Сити

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