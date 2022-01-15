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Чемпионат Англии. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». Как это было

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 января 21:15
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». Как это было
Фото: УЕФА

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» 2:2

Голы: Рэмси, 77, Коутиньо, 81 – Фернандеш, 6, 67

97" Конец матча!

96" Ван де Бек мог стать героем матча, но его удар в пределах штрафной заблокировали.

90" +4 минуты.

89" Замена у «Манчестер Юнайтед». Ван де Бек вместо Гринвуда.

89" Замена у «Манчестер Юнайтед». Лингард вместо Фернандеша.

87" Коутиньо пробил в падении из-под Рэмси, но Де Хеа забрал мяч.

81" Гол! Коутиньо сравнял счет в своем дебютном матче за «Астон Виллу». Буэндия прострелил вдоль вором, а на дальней штанге Коутиньо был в одиночестве. 

78" Замена у «Манчестер Юнайтед». Санчо вместо Эланги.

77" Гол! «Астон Вилла» сократила отставание. Коутиньо возле штрафной обыгрался в стеночку с Чуквуемекой и отдал на 11 метров на Рэмси и тот растрелял ворота Де Хеа.

76" Замена у «Астон Виллы». Чуквуемека вместо Ингса.

73" Де Хеа парировал мяч, отскочивший от Коутиньо.

68" Замена у «Астон Виллы». Коутиньо вместо Сансона.

67" Гол! И снова Фернандеш! Фред перехватил пас защитника, и своей передачей вывел Бруно на ворота и португалец пробил под перекладину.

61" Гринвуд в контратаке ворвался в штрафную по правому краю и низом пробил в дальний угол ворот. Ему нехватило несколько сантиметров, чтобы поразить цель.

60" Защита «Астон Виллы» обрезалась и Эланга, вбежав с мячом в штрафную, точно пробить не смог.

59" Гринвуд сместился с правого фланга к центру и пробил издали, после чего меч рикошетом от соперника ушел на угловой.

56" Динь обыграл защитника и протащил мяч в штрафную, после чего сделал идеальный пас на линию штрафной на Буэндия, который пробил выше цели.

50" Де Хеа – молодец. Рэмси пробил под правую штангу и испанец снова отбил мяч.

47" Эланга прорывался к воротам по левому краю штрафной и его последующий удар в ближний угол парировал Де Хеа.

46" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Фернандеш.

46" Начался второй тайм!

45+5" Конец первого тайма.

45+4" После передачи Далота с правого фланга на линию штрафной пробил Эланга. Мяч после удара игрока МЮ встретился с ногой соперника и ушел на угловой.

45" +3 минуты.

43" Момент у Диня. После подачи с правого фланга француз с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот, вынудив Де Хеа спасать МЮ.

36" Первый хороший момент у хозяев. После подачи Диня с углового Буэндия пробил головой, но Де Хеа выручил МЮ.

33" Мартинес парировал опасный удар Гринвуда с левого фланга.

32" Контратака «Астон Виллы» завершилась слабым ударом Уоткинса в руки Де Хеа.

31" Желтая карточка у «Манчестер Юнайтед». Матич.

27" Желтая карточка у «Астон Виллы». Динь.

25" Подача Диня могла быть опасной, если бы не прилетела в голову Далоту.

18" Кавани не смог замкнуть подачу, но на дальней штанге был Гринвуд, который пробил. На этот раз Мартинес спас команду.

12" Эланга головой замыкал подачу с правого фланга, но не попал по воротам.

" И как назвать такой гол?


6" Шок и гол! Гол и шок! Фернандеш пробил издали и голкипер «Астон Виллы» выпустил мяч из рук себе между ног и тот слетел в ворота.

5" «Астон Вилла» плотно закрылась на своей половине поля.

1" Матч начался!

Стартовые составы:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь, Сансон, Дуглас Луис, Рэмси, Уоткинс, Ингз, Буэндия.

Запасные: Стир, Таргетт, Янг, Хаус, Хейден, Коутиньо, Айроэгбунам, Чуквуемека, Арчер.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес, Фред, Матич, Гринвуд, Фернандеш, Эланга, Кавани.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Джонс, Магуайр, Мата, Лингард, ван де Беек, Санчо.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед».

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Астон Вилла» дома принимает «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент в турнирной таблице «Астон Вилла» находится на 14-й позиции, отставая от идущего седьмым «Манчестер Юнайтед» на 9 очков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:30.

Карен Агабекян
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Манчестер Юнайтед Астон Вилла

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