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Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 мая 22:50
Чемпионат Англии. «Брайтон» вырвал волевую победу над «Манчестер Сити». Как это было
Фото: twitter.com/ManCity

«Брайтон» – «Манчестер Сити» 3:2

Голы: Троссард, 50, Уэбстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48 

Удаление: Канселу, 9

96" Конец матча! 

95" Желтая карточка у «Брайтона». Санчес.

93" Желтая карточка у «Брайтона». Уэбстер.

91" Ух!!! Фернандиньо отличной передачей нашел Жезуса, удар которого отбил Санчес. Затем мяч подхватил Родри, но его дальний удар ушел намного выше ворот.

90" +5 минут.

84" Зекири был спиной к воротам Эдерсона и скинул грудью мяч под удар Аллистеру. Тот пробил, но Диаш заблокировал мяч.

82" Желтая карточка у «Ман Сити». Фернандиньо.

79" Желтая карточка у «Ман Сити». Родри.

76" Гол! «Брайтон»! Лаллана вывел Берна на свиданние с вратарем, но мяч после его удара Эдерсон отбил. Но первым на добивании снова был Берн, который уже не ошибся и забил мяч.

75" Марез пробивал со штрафного, но удар оказался не особо мощным, из-за чего вратарь забрал мяч.

73" Желтая карточка у «Ман Сити». Силва.

72" Гол! «Брайтон». После подачи с правого фланга в штрафную набегающий Уэбстер сравнял счет ударом головой. 

71" Уайт пробивал издали, а предательский мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

68" Никто не успел замкнуть опасный прострел Модера с левого фланга.

65" Замена у «Брайтона». Зекири вместо Альсате.

62" Уайт мощно пробивал по воротам, но попал по ребрам Зинченко.

59" Гросс!!! Модер прострелил на него во вратарскую, а он не смог с метра попасть помячу и затолкать мяч в ворота.

55" Замена у «Манчестер Сити». Фернандиньо вместо Гюндогана.

55" Травма у Гюндогана. Он вынужден покинуть поле.

50" Гол! Троссард вошел в штрафную, накрутил трех защитников и после нескольких замахов все же пробил и получилось на славу.

49" Замена у «Брайтона». Лаллана вместо Джаханбахша.

48" Гол! Фоден полуфил мяч на своей половине поля пробежал по левому флангу к воротам и забил мяч. 

46" Начался второй тайм!

45+5" Конец первого тайма!

45" +5 минут.

43" Модер снова прорывался с левого фланга в штрафную, но затем отдал пас на соперника.

39" Зинченко упустил на своем фланге игрока соперника и тот опасно простреливал во вратарскую, но защитник был первым на мяче.

32" Модер обыграл защитника вошел в штрафную, где отдал на свободно стоявшего Гросса, который.....просто взял и попал мячом в свою же ногу. Эпичный удар из убойной позиции.

27" Желтая карточка у «Брайтона». Джаханбахш. Игрок хозяев скосил Гюндогана.

26" «Замена» у «Брайтона». Троссад вместо Уэлбека.

25" У Уэлбека травма на ровном месте. Он покинет поле.

23" Гюндоган во время контратаки вывел Фодена на свидание с вратарем, но у того отобрали мяч прямо перед ударом.

18" Марез пробивал с правого края штрафной площадки, но мяч от рикошета от защитника ушел на угловой.

16" Замена у «Ман Сити». Гарсия вместо Торреса. Гвардиола укрепил защитные редуты.

9" Ничего себе! Уэлбека нашли длинной передачей, после чего он обошел Канселу и убегал в отрыв, но португалец сфолил на нем. Штрафной и красная карточка!

6" Уэлбек вышел на свидание с Эдерсоном, но перебросив вратаря не попал по воротам. Позже судья указал об офсайде. Хоть не так обидно.

2" Гол! Первая атака и «Ман Сити» открыл счет. Марез накрутил защитника на правом фланге, вошел в штрафную и навесил на дальнюю штангу, где Гюндоган головой забил мяч в ворота.

1" Матч начался!

Стартовые составы:

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Берн, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Альсате, Модер, Джаханбахш, Уэлбек.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Ферран Торрес, Бернарду Силва, Марез, Родри.

Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Сити».

В матче 37 тура чемпионата Англии сразятся «Брайтон» и «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Дата и место матча «Брайтон» – «Манчестер Сити»

Игра состоится во вторник, 18 мая (18.05.2021).

Принимать матч будет «Брайтон» на своем стадионе «Фалмер».

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Карен Агабекян
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Брайтон Манчестер Сити

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