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Чемпионат Англии. «Челси» победил «Саутгемптон». Как это было

Команда Тухеля взяла непростые очки
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 октября 18:55
Чемпионат Англии. «Челси» победил «Саутгемптон». Как это было
Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

АПЛ, 7-й тур

«Челси» – «Саутгемптон» 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 85, Чиллуэл, 89 - Уорд-Проуз, 61, пен

Матч завершен! "Челси" добывает непростую победу! До новых встреч!

89" ГООООООООЛЛЛЛ!! "Челси" все же добивает соперника! Мощщный удар Чиллуэла Маккарти удалось потащить, но вратарь "Саутгемптона" сделал это уже в воротах, мяч пересек линию в воздухе!

86" Классный шанс у Лукаку закрыть этот матч, но немного мимо с хорошей позиции пробивает форвард.

85" ГООООООООООООООООЛЛЛЛ!!! "Челси" таки забивает второй! Классная атака получилась у "синих", Аспиликуэта с фланга отдал очень точную передачу на Вернера, который вколотил мяч в сетку ворот "Саутгемптона"!

81" Неплохой удар у Маунта получился, но Маккарти намертво забрал мяч.

76" "Саутгемптон" остается в меньшинстве! Уорд-Проуз сыграл против Жоржиньо очень жестко, арбитр решил удалить лидера "святых"!

72" Момент всего матча для "Челси"! Выбежал один на один с Маккарти Вернер, но вратарь "Саутгемптона" совершил невероятный сэйв!

67" Классный шанс у "Челси"! Чиллуэл с убойной позиции пробил мимо ворот "Саутгемптона"!

65" Замена у "Челси": Маунт выходит на поле вместо Хадсона-Одои.

61" ГООООООООООЛЛЛЛ!!! "Саутгемптон" сравнивает счет! Уорд-Проуз уверенно реализовал приговор для "синих"!

59" Пенальти в ворота "Челси"!

55" Желтая карточка для Тьяго Силвы за грубую игру.

53" Вернер отдавал передачу на Лукаку, но защитники "Саутгемптона" перехватили мяч.

48" Неплохой удар от Вернера, но Маккарти совершил сэйв.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем!

41" Забивает Тимо Вернер, но снова отменят гол судья встречи Мартин Аткинсон. Увидел он фол со стороны игроков "Челси" во время голевой комбинации. Не везет "Челси".

36" Забивает Лукаку в классическом для себя стиле, но арбитр фиксирует офсайд! Гол не будет засчитан.

34" А вот Ромеу из "Саутгемптона" за грубую игру желтую карточку получил.

31" Грубо сыграл Ковачич, но не будет желтой карточки для хорвата.

26" Сэйв Маккарти после классного удара от Чиллуэла!

22" А теперь классный шанс потерял Лофтус-Чик! Его удар получился очень опасным, но игрок немного не попал по воротам.

21" Уорд-Проуз получил классную передачу от Уолкотта, но его удар прошел немного мимо. Но было опасно!

19" В последние минуты "Челси" чаще находится с мячом, но без опасных моментов.

13" Хорошую передачу от Уолкотта прервали защитники "Челси", Для "Саутгемптона" будет угловой.

11" Неплохой удар Лукаку был заблокирован защитниками "Саутгемптона".

9" ГООООООООЛЛ!!! Активный старт от "Челси" воплотился в забитый мяч! Подача с углового, Лофтус-Чик выиграл верховую борьбу, сбросил на Чалобу, который расстрелял пустые ворота соперника.

4" Спасает Маккарти гостей после удара Вернера с классной позиции!

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич, Лофтус-Чик, Чалоба, Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла, Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд, Уолкотт, Армстронг.

В субботу, 2-го октября, «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» в матче 7-го тура АПЛ.

Текстовая онлайн трансляция матча «Челси» – «Саутгемптон» будет доступна в этой новости. Начало – в 17:00.

Петр Приходько
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