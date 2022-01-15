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Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Как это было

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 января 16:13
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Как это было
Фото: Ман Сити

«Манчестер Сити» – «Челси» 1:0

Голы: Де Брюйне, 70

93" Конец матча!

93" Жезус на дальней штанге не успел на прострел Уокера.

90" +3 минуты.

88" Замена у «Ман Сити». Жезус вместо Фодена.

85" Замена у «Ман Сити». Гюндоган вместо Де Брюйне.

84" Стерлинг выкатил мяч на линию штрафной на Фодена и тот пробил выше ворот, несмотря на отсутствие сопротивления.

81" Замена у «Челси». Маунт вместо Алонсо.

73" Вернер с убойной позиции пробил в Лапорта.

70" Гол! Де Брюйне! Кевин обыграл Канте, подошел к штрафному и пробил в дальний угол ворот.

69" Замена у «Челси». Хадсон-Одои вместо Зиеша.

69" Замена у «Челси». Вернер вместо Пулишича.

68" Стерлинг вошел в штрафную и низом пробил мимо дальней штанги.

63" Де Брюйне со штрафного пробил с левую девятку. Поскольку бил на точность, то удар вышел слабым и мяч без проблем отбил Кепа.

60" «Ман Сити» вернул мяч под свой контроль, а «Челси» закрылся на своей половине поля.

55" Стерлинга сбили в штрафной «Челси», но до этого у Уокера был офсайд.

48" Ковачич вывел Лукаку на свидание с Эдерсоном и бразилец вышел из него победителем отбив мяч на Зиеша, который на добивании не попал по воротам.

46" Начался второй тайм!

45+1" Конец первого тайма.

45" +1 минута.

39" Грилиш! Ковачич возле своей штрафной ошибся и отдал пас на Грилиша, который вышел один на один с Кепой и не смог обыграть голкипера.

35" Фоден хорошо прорвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Жаль, что там не было ни одного игрока «Ман Сити».

31" Желтая карточка у «Челси». Ковачич.

29" От «Челси» ожидалась более равная игра. Хоть в матче и мало моментов, но преимущество у «Ман Сити» и оно очень заметное. В то же время, Тухель сильно нервничает на скамейке запасных.

24" Де Брюйне пробил и острого угла под ближнюю штангу, где стоял Кепа.

17" Сарр сделал отличный подкат на вбегающем в штрафной Стерлинг. Это был идеальный подкат, но игроки «Ман Сити», кроме Рахима, просят пенальти.

14" После подачи Стерлинга с левого фланга Стоунз пробил головой в руки Кепе.

10" Супермомент у «Челси». Стоунз на ровном месте упал и Лукаку получил шанс выбежать на ворота «Ман Сити». Бельгиец сместился к центру, и вместо удара или обыгрыша последнего защитника он отдал на находящегося в офсайде Зиеша.

9" Игроки «Ман Сити» устроили гостям серьезный прессинг прямо на их половине поля.

7" Желтая карточка у «Челси». Алонсо.

4" Кепа чуть не наварил... Передачал на выбегавшего Грилиша завершилась тем, что первым на мяче был Кепа, который выбил в Аспиликуэту и от того мяч ушел на угловой. Хорошо, что мяч не полетел в ворота. Нервное начало для голкипера «Челси».

1" Матч начался!

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Ковачич, Канте, Зиеш, Пулишич, Лукаку.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси».

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко дома принимает «Челси».

На текущий момент в турнирной таблице «Манчестер Сити» находится на 1-й позиции, опережая идущий вторым «Челси» на 10 очков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 14:30.

Карен Агабекян
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