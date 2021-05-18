МЮ и «Фулхэм» не выявили победителя. Как это было

Команды сыграли вничью

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АПЛ, 37-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» 1:1

Голы: Кавани, 15 - Брайан, 76

Матч завершен. МЮ и «Фулхэм» не сумели выявить победителя. До новых встреч!

90" 4 минуты добавил арбитр к основному времени второго тайма.

90" Желтая карточка еще и для Люка Шоу.

88" Идет с поля Кавани, вместо него выйдет Ван де Бек.

87" Желтая карточка для Лукмана из «Фулхэма».

83 У МЮ Диалло вышел на поле вместо Гринвуда.

76" ГООООООЛЛЛЛ!! Сравнивает счет «Фулхэм»! Браян забивает ударом головой после отличной передачи!

74" Снова классный шанс у Гринвуда, вышел один на один форвард МЮ с Ареоля, но не переиграл его! Снова сэйв от голкипера «Фулхэма»!

68" Опасный момент у Гринвуда! Чуть мимо правой штанги пробил хавбек МЮ!

63" У «Фулхэма» на поле вышел Лофтус-Чик вместо Карвалью.

62" У МЮ замена: вместо Мактоминея вышел Рашфорд.

61" Опасный шанс у «Фулхэма»! Лукман пробил головой по воротам Де Хеа, снова испанский кипер на месте!

57" Заблокирован удар Гринвуда издали.

53" Ареоля совершил сэйв после опасного удара Фернандеша со штрафного.

51" Желтая карточка для Лемины из «Фулхэма».

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен. Отдыхаем!

45" 2 минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.

43" Хорошую подачу с углового выполнил Шоу, но защитники «Фулхэма» выбили мяч.

38" Какой шанс у Карвалью забить! Выбежал он один на один с Де Хеа, но голкипер МЮ совершил крутой сэйв!

32" Вынужденная замена в нашем матче: Харрисон Рид не сможет продолжить игру, вместо него на поле появится Андерсен.

29" Карвалью пытался выбежать один на один с Де Хеа, но его прорыв заблокировали защитники МЮ.

26" Классный удар от Фернандеша, но Ареоля сумел совершить сэйв!

23" Хорошую передачу отдавал Фернандеш на Кавани, но защитники «Фулхэма» перехватили мяч.

19" Первая желтая карточка в нашем матче. Предупреждение для Бруну Фернандеша.

15" ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! Какой мяч забил Кавани! Перебросил он Ареоля с дальнего расстояния, красотища!

14" Кавани упал в штрафной «Фулхэма», но пенальти не будет.

12" Фернандеш выполнил хорошую дальнюю передачу, но защитники «Фулхэма» выбили мяч.

10" Опасный подкат от Харрисора Рида, штрафной для МЮ.

6" Первый удар по воротам от МЮ, пробил Погба головой, но выше ворот.

4" С первых минут МЮ больше владеет мячом, но пока это не приносит опасности у ворот соперника.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Туанзебе, Уан-Биссака, Линделеф, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини, Кавани, Гринвуд.

«Фулхэм»: Ареоля, Адарабиойо, Брайен, Рим, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид, Лукман, Рид, Кавалейру, Лемина, Карвальо.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом».

Во вторник, 18-го мая, «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» будет доступна в этой новости. Начало – в 20:00.

Также смотрите видео трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».