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Чемпионат Франции сократится до 18-ти команд, в следующем сезоне вылетят 4 клуба
Сейчас в Лиге 1 выступает 20 команд
18:08
Фото: Eurosport
Чемпионат Франции сократится до 18-ти команд, начиная с сезона 2023/24, сообщает RMC Sport.
Сейчас Лига 1 насчитывает 20 команд. В следующем сезоне в чемпионате Франции вылетит не 2, а 4 команды.
Источник отмечает, что против этого решения выступил только один клуб – «Мец».
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