Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция

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Фото: AFP

12 декабря в рамках 17 тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в дерби сыграет с «Атлетико».

После 16 туров «Реал» занимает первое место, опережая идущий четвертым «Атлетико» на 10 очков. При этом, у «матрасников» один матч в запасе.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.