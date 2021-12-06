Экс-вингер «Реала» рассказал, что был готов перейти в «Барселону» ради Месси
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
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6 декабря 09:00
Фото: AFP
12 декабря в рамках 17 тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в дерби сыграет с «Атлетико».
После 16 туров «Реал» занимает первое место, опережая идущий четвертым «Атлетико» на 10 очков. При этом, у «матрасников» один матч в запасе.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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